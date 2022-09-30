Женила принца Гарри на себе: главную уловку Меган Маркл предали огласке

Сегодня принц Гарри и Меган Маркл кажутся крепкой и счастливой парой. Супруги практически неразлучны и воспитывают двоих детей. Вот только история их любви начиналась довольно некрасиво.

С актрисой герцог познакомился в Лондоне и вскоре закрутил с ней роман. Правда, предавать огласке свои отношения с Меган принц не спешил, что сильно ее раздражало. Как сообщает портал DailyMail, тогда Маркл принялась шантажировать избранника тем, что бросит его, если он не выступит с официальным заявлением о том, что она его возлюбленная.

Гарри пошел на поводу у любимой и потребовал, чтобы секретарь по связям с общественностью Кенсингтонского дворца обнародовал соответствующее заявление. Таким образом, влюбленный по уши принц попался на хитрую уловку Меган, которая делала все возможное, чтобы как можно скорее женить его на себе.