Женила на себе женатого: как Маргарита Терехова смогла выйти замуж за иностранца

Личная жизнь Маргариты Тереховой могла бы лечь в основу мыльной оперы. Артистка трижды была замужем. С одним из своих супругов она познакомилась прямо на съемочной площадке.

В 1966 году актриса снималась в фильме «Бегущая по волнам», где ее партнером стал болгарский актер Савва Хашимов. Терехова тут же влюбилась в иностранца, который, к слову, был несвободен.

Тот факт, что Хашимов был женат, совсем не смутил звезду экрана. Между коллегами по цеху вспыхнул роман, который привел к беременности Тереховой. После этого актеру, как приличному человеку, не оставалось ничего другого, кроме как развестись с супругой и жениться на своей любовнице.

У возлюбленных родилась дочь Анна, но от развода это их не уберегло. Спустя два года пара распалась. По слухам, причиной расставания послужило то, что Хашимов хотел жить вместе с семьей в Болгарии, но Терехова выступила категорически против этого.