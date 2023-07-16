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Женихи настоящие: бывший участник раскрыл правду о шоу «Давай поженимся!»

16 июля 2023 11:15
Женихи настоящие: бывший участник раскрыл правду о шоу «Давай поженимся!»

Вся правда о закулисье популярного шоу.

Глядя на участников телешоу, многие зрители задаются вопросом, реальные ли это люди или специально подготовленные актеры. Персонажи часто выглядят такими колоритными, что может показаться: таких просто не может быть в обычной жизни. Один из бывших участников шоу «Давай поженимся!» рассказал правду о том, как устроена эта передача.

48-летний Олег заявил, что был на проекте одним из женихов, претендующих на сердце главной героини Ирины. По словам мужчины, в студии все происходит по-настоящему. И он, и другие участники телешоу были обычными людьми — никаких подставных лиц или актеров.

Все подарки для потенциальных невест тоже привозят сами женихи. Например, сам Олег приготовил у себя дома борщ и вез его до Москвы из самой Самары. Борщ мужчина вез не зря: именно его в финале выпуска и выбрала невеста из трех претендентов.

Женихи настоящие: бывший участник раскрыл правду о шоу «Давай поженимся!»
Фото: Кадры из шоу «Давай поженимся!», кадр YouTube «Олег Пригожин»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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