Женихи настоящие: бывший участник раскрыл правду о шоу «Давай поженимся!»

Глядя на участников телешоу, многие зрители задаются вопросом, реальные ли это люди или специально подготовленные актеры. Персонажи часто выглядят такими колоритными, что может показаться: таких просто не может быть в обычной жизни. Один из бывших участников шоу «Давай поженимся!» рассказал правду о том, как устроена эта передача.

48-летний Олег заявил, что был на проекте одним из женихов, претендующих на сердце главной героини Ирины. По словам мужчины, в студии все происходит по-настоящему. И он, и другие участники телешоу были обычными людьми — никаких подставных лиц или актеров.

Все подарки для потенциальных невест тоже привозят сами женихи. Например, сам Олег приготовил у себя дома борщ и вез его до Москвы из самой Самары. Борщ мужчина вез не зря: именно его в финале выпуска и выбрала невеста из трех претендентов.