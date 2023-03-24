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Женихи на подбор: какими стали старшие сыновья Стаса Костюшкина от разных браков (фото)

24 марта 2023 20:00
Женихи на подбор: какими стали старшие сыновья Стаса Костюшкина от разных браков (фото)

Скоро перерастут отца.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин нечасто балует подписчиков семейными снимками. Но недавно он сделал исключение и выложил фото со своими старшими наследниками.

Костюшкин женился трижды. Старшего сына Мартина ему подарила вторая супруга, с который артист прожил три года. Третья жена родила от Стаса еще двух мальчиков — Богдана и Мирона.

Женихи на подбор: какими стали старшие сыновья Стаса Костюшкина от разных браков (фото)

Певец выложил семейный снимок, на котором он запечатлен со своими старшими детьми. Подписчиков восхитили подросшие наследники Костюшкина. Поклонники певца не скрыли своих эмоций, увидев это душевное семейное фото: «Сыновья — женихи на подбор», «Какие вы классные!», «Восхищаюсь вашей семьей».

Мартин долгое время не общался с отцом, ведь этому препятствовала его мать. Но со временем Стасу удалось наладить общение со старшим ребенком, и теперь у них теплые отношения. Мартин также проводит много времени с единокровными братьями. Богдан, второй наследник Костюшкина, пока идет по стопам отца и активно занимается музыкой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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