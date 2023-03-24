Женихи на подбор: какими стали старшие сыновья Стаса Костюшкина от разных браков (фото)

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин нечасто балует подписчиков семейными снимками. Но недавно он сделал исключение и выложил фото со своими старшими наследниками.

Костюшкин женился трижды. Старшего сына Мартина ему подарила вторая супруга, с который артист прожил три года. Третья жена родила от Стаса еще двух мальчиков — Богдана и Мирона.

Певец выложил семейный снимок, на котором он запечатлен со своими старшими детьми. Подписчиков восхитили подросшие наследники Костюшкина. Поклонники певца не скрыли своих эмоций, увидев это душевное семейное фото: «Сыновья — женихи на подбор», «Какие вы классные!», «Восхищаюсь вашей семьей».

Мартин долгое время не общался с отцом, ведь этому препятствовала его мать. Но со временем Стасу удалось наладить общение со старшим ребенком, и теперь у них теплые отношения. Мартин также проводит много времени с единокровными братьями. Богдан, второй наследник Костюшкина, пока идет по стопам отца и активно занимается музыкой.