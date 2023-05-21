Жениха Милли из «Дикого ангела» не узнать: годы пошли ему только на пользу

Среди поклонников аргентинской драмы «Дикий ангел» было одно важное разделение. У некоторых зрителей симпатию вызывал импозантный Факундо Арана, а другие восхищались милым Педро Сернадасом, который сыграл жениха главной героини.

Благодаря роли художника с тонкой натурой актер прославился далеко за пределами Южной Америки. Он продолжал сниматься в кино и выбирал только интересные для себя проекты. Однако вскоре его жизненные приоритеты сменились. Жгучий брюнет занялся общественной деятельностью и с головой ушел в политику. Сегодня он активно продвигается по карьерной лестнице и, кажется, предпочитает не вспоминать об участии в мыльных операх.

Но кроме сферы деятельности изменилась и внешность Педро. Бывший актер возмужал и сейчас предпочитает ходить с легкой небритостью. В зрелом красавчике уже не узнать милого художника Пабло. Возраст пошел ему только на пользу. К тому же теперь он женат на девушке, которая заткнула за пояс Милли.