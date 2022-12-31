Жених взглянул на детское фото своей невесты и потерял дар речи: такого он не ожидал

Говорят, что взаимоотношения между детьми самые искренние и настоящие, ведь малыши ещё не умеют скрывать свои подлинные эмоции. Симпатия или дружба, которая появилась в раннем возрасте сильнее запоминается пусть даже со временем и остается в подсознании.

Эми Гиберсон всегда была открытой и очень привлекательной девушкой, но до 32 лет она так и не смогла создать крепких отношений. Вернувшись в свой город, она познакомилась с Джастином Паундерсом и между ними сразу образовалась крепкая связь.

Влюблённым сложно было объяснить стремительное развитие их отношений, но вскоре истина вышла наружу.

Оказалось, что пара была знакома с самого раннего возраста. Эми и Джастин ходили в один детский сад и были влюбленны друг в друга. Жизненные обстоятельства разделили их, но судьба вновь свела возлюбленных.