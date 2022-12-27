Жених во внуки годится: выбор 76-летней Шер повергнет в шок любого (фото)

Эпатажная Шерилин Саркисян, известная всему миру как Шер, славится своей любовью к молодым мужчинам. После двух законных браков поп-звезда «переключилась» на «зеленую поросль» и не собирается изменять своей привычке.

Еще давно Шер встречалась с Томом Крузом, когда ей было 38, а актеру — 23. Следующей жертвой ее чар стал Вэл Килмер, который младше звезды на 14 лет. Другим увлечением Шер был байкер Тим Медветц, оказавшийся моложе певицы аж на 24 года.

Затем в бурной личной жизни артистки наступило затишье, но поклонники расслабились зря. Недавно 76-летнюю Шер застали в объятьях 36-летнего Александра Эдвардса: видимо, их не смущает, что певица годится ему в бабушки. Новый ухажер является продюсером и директором музыкальной компании. Пресса неоднократно «ловила» влюбленных вместе — в ресторане, на прогулках, на заднем кресле в машине.

А недавно певица выложила пост — на фото был подарок от бойфренда в виде кольца с внушительным бриллиантом. Фолловеры тут же начали поздравлять пару с помолвкой, хотя Шер не сказала об этом ни слова.

Но не всех подписчиков впечатлил презент Эдвардса: «Мог бы и побольше карат прикупить... Шер как-никак». Как бы то ни было, но пока у пары все идет гладко.