Жених в шутку сказал в ЗАГСе, что не согласен на брак: реакция регистратора шокировала всех

Наверное, многие задумывались над тем, что будет, если в ЗАГСе на вопрос регистратора ответить «нет». Оказалось, что нашлись те, кто решил это проверить.

Блогеры из Петербурга Игорь Михайлов и Яна Африка неудачно пошутили и едва не остались без свидетельства о браке. Потому что сотрудница ЗАГСа, которая вела торжественную церемонию, заявила, что после слова «нет» она продолжать не может. Молодые пытались уговорить женщину, но она была непреклонна. Церемонию завершили, а в зал пригласили другую пару.

Но блогерам все же удалось заполучить желанное свидетельство. Документ им выдали, но вот говорить друг другу клятвы и одевать кольца шутникам пришлось уже на улице. В соцсетях мнения комментаторов разделились. Одни посчитали, что ЗАГС не место для розыгрышей и осудили молодых, другие же назвали регистратора слишком категоричной.