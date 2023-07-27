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Жених в шутку сказал в ЗАГСе, что не согласен на брак: реакция регистратора шокировала всех

27 июля 2023 19:45
Жених в шутку сказал в ЗАГСе, что не согласен на брак: реакция регистратора шокировала всех

Никто не ожидал, что все так обернется.

Наверное, многие задумывались над тем, что будет, если в ЗАГСе на вопрос регистратора ответить «нет». Оказалось, что нашлись те, кто решил это проверить.

Блогеры из Петербурга Игорь Михайлов и Яна Африка неудачно пошутили и едва не остались без свидетельства о браке. Потому что сотрудница ЗАГСа, которая вела торжественную церемонию, заявила, что после слова «нет» она продолжать не может. Молодые пытались уговорить женщину, но она была непреклонна. Церемонию завершили, а в зал пригласили другую пару.

Но блогерам все же удалось заполучить желанное свидетельство. Документ им выдали, но вот говорить друг другу клятвы и одевать кольца шутникам пришлось уже на улице. В соцсетях мнения комментаторов разделились. Одни посчитали, что ЗАГС не место для розыгрышей и осудили молодых, другие же назвали регистратора слишком категоричной.

Фото: Кадр из фильма "Горько" 2013
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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