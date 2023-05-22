Жених привел «серую мышку» на «Модный приговор»: теперь от нее глаз не отвести

Иногда самый близкий человек может стать причиной комплексов и глубокой неуверенности в себе. Это ощутила и Олеся, когда начала встречаться с очень требовательным молодым человеком. Девушка превратилась в «серую мышку», из-за чего жених решил обратиться за помощью на программу «Модный приговор».

Гардероб героини разочаровал ведущих. Впрочем, образы, которые она составила вместе со своим возлюбленным, также не удивили экспертов. Дмитрий не справился с задачей, а вещи, которые он подобрал девушке, оказались на несколько размеров больше. В результате она выглядела блекло и безвкусно.

Когда Олеся попала в руки профессионалов, она превратилась в настоящую супермодель. Стилисты подобрали ей яркие наряды, которые подчеркнули стройную фигуру и природную красоту героини. Но лучше всего брюнетка смотрелась в красном брючном костюме. В этом образе от нее было сложно отвести взгляд.