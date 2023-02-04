Жених не узнает: стилист превращает невест из серых мышек в настоящих богинь

Свадебная церемония, безусловно, является для молодоженов волнительным событием. Особенно трепетно к торжеству подходит невеста, которая уже за несколько месяцев выбирает платье, аксессуары и, конечно же, макияж. Для последнего пункта важно найти настоящего профессионала и таким человеком можно смело считать Арбера Бытыки.

Визажист благодаря своему таланту воплощает мечты клиенток в реальность.

С помощью косметики он может поменять форму лица и уменьшить челюсть, либо визуально увеличить глаза и подчеркнуть их натуральный цвет. Даже если на коже девушки есть высыпания, мейкап артист, знает как аккуратно скрыть их и сделать рельеф идеально ровным.

В своем профиле Арбер показывает волшебную трансформацию невесток, и для многих пользователей эти снимки стали настоящим откровением.

Без макияжа красавицы выглядят весьма просто, а некоторые и вовсе не кажутся привлекательными. Однако после преображения девушками просто невозможно перестать любоваться.