Жених найден: Успенская ошеломила признанием о будущем дочери

Дочь Любови Успенской, 32-летняя Татьяна Плаксина, активно развивает сольную карьеру. Певица охотно помогает наследнице прочно занять свои позиции в отечественном шоу-бизнесе, но при этом не забывает и о ее личной жизни.

Ранее королева шансона призналась, что мечтает понянчить внуков, но Татьяна пока не торопится становиться матерью. Более того, Плаксина так и не нашла человека, имя которого захотела бы вписать в свой паспорт. Между тем Успенская и вовсе решила, что девушка не справится с поисками, а потому решила сама выбрать себе зятя.

Артистка положила глаз на Алексея Чумакова, но тот уже женился на Юлии Ковальчук. Теперь Успенская думает, кто же еще сможет сделать ее наследницу счастливой. Выяснилось, что выбор у знаменитости довольно большой.