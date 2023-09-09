«Жених на маньяка похож»: свадебные фото Олеси Малибу вызвали гомерический смех у людей

Олеся Малибу удачно вышла замуж. Экс-участница «Дома-2» отхватила себе успешного и состоятельного бизнесмена по имени Артемий, который старше ее на 19 лет. В Сеть попали кадры со скромного бракосочетания странной парочки.

Своему мужу звезда скандальной телестройки выдвинула два условия: никаких измен и два миллиона рублей, которые должны ежемесячно поступать на ее счет. Предприниматель дал добро — и возлюбленные отправились в Грибоедовский ЗАГС Москвы.

Свадебная фотосессия новобрачных вызвала у людей гомерический смех. Россиян позабавила внешность супруга знаменитости. Его сравнили с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, но это еще не худшее сравнение, которого удостоился неказистый жених.