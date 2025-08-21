Меню
Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова

21 августа 2025 15:18
Да, она могла поступить иначе. Но не рискнула.

Екатерина Гусева, исполнительница роли Ольги, жены Саши Белого в легендарной «Бригаде», заплатила высокую цену за свой звездный статус. После оглушительного успеха сериала актриса, перед которой были открыты все двери, получала массу предложений, от которых было сложно отказаться. Но ей пришлось.

Режиссеры буквально выстраивались в очередь, чтобы заполучить на экран самую гармоничную пару нулевых, но Гусева целых три года подряд лишала себя громких ролей. Ведь зрители слишком уж поверили в ее экранную любовь с Безруковым.

Актриса, блестяще справившаяся с ролью, опасалась, что ее навсегда заклеймит как «жену бандита» и актрису одного амплуа. Она осознанно отказалась от чтения полного сценария «Бригады», чтобы дистанцироваться от криминальной эстетики, и делала все, чтобы зрители увидели в ее героине не «спутницу преступника», а историю настоящей любви.

И ее стратегия сработала чересчур хорошо. Режиссер Андрей Сидоров признавался, что снимал не бандитскую сагу, а любовную драму Саши и Оли.

Успех был оглушительным, но для Гусевой он обернулся профессиональной ловушкой.

Это решение стоило ей нескольких громких проектов, в которых могла бы сняться восходящая звезда. Лишь спустя три года она сделала исключение для сериала «Есенин», где их дуэт с Безруковым предстал в совершенно ином, высоком литературном свете.

Но кто знает, как сложилась бы судьба артистки, не возьми она трехлетний «перерыв» от Саши Белого.

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
