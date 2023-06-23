Жене Буйнова точно 63 года? Ей позавидуют и тридцатилетние (фото)

Александр Буйнов готовится отмечать 35-ю годовщину свадьбы со своей супругой Еленой. Спустя столько лет пара так же счастлива в браке, как и раньше, а Елена Буйнова остается невероятно привлекательной для своих лет.

Когда Буйнов встретил Елену, он был женат и растил маленькую дочь, но чувства захлестнули его так сильно, что разлучить влюбленных это не могло. Девушка вместе с подругой пришла на концерт ансамбля «Веселые ребята», где тогда играл Александр, и заглянула в гримерку артистов после выступления.

Музыкант и спустя 35 лет не перестает признаваться супруге в любви и говорить, как много она для него значит. Может, именно поэтому Елена так хорошо выглядит? По фотографиям женщины сложно предположить, что ей уже исполнилось 63 года. Елене Буйновой можно дать немногим больше 40 лет, а ее эффектной красоте могут позавидовать и более молодые девушки.