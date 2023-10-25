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Женатый мальчишка: Боня в восторге от этого бородача, но мало кто разделит ее чувства (фото)

25 октября 2023 10:00
Женатый мальчишка: Боня в восторге от этого бородача, но мало кто разделит ее чувства (фото)

Теледива позарилась на чужое.

Виктория Боня на днях показала свою новую любовь. Светская львица закрутила роман с несвободным мужчиной. Между многие не понимают, что же экс-звезда «Дома-2» в нем нашла.

Бизнесмену Руслану Гасанову 30 лет, он успевает не только много работать, но и путешествовать. Глаз на телеведущую предприниматель положил еще до своего расставания с супругой Таисией Василешниковой. На протяжении полугода избранник Бони метался и не мог принять окончательного решения. В результате он объявил жене о разрыве. Но официально ставить точку в своем браке не спешит.

Василешникова рассказала, что была вместе с Гасановым 13 лет, но пока они не разведены. Теперь народ ждет разъяснений от Виктории, которую уже окрестили коварной разлучницей. Мало кто разделяет ее восторг от женатого бородача. В Сети есть фотографии Руслана — впечатления мачо и секс-символа он не производит.

Женатый мальчишка: Боня в восторге от этого бородача, но мало кто разделит ее чувства (фото)
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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