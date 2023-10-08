Женатый иностранец: вот от кого Терехова родила красавицу-дочь

Маргарита Терехова по праву считалась настоящей красавицей советского кино. Устоять перед обаятельной и опасной Миледи не мог никто из мужчин. Ходили слухи о многочисленных служебных романах актрисы, да и в официальный брак она вступала несколько раз.

Причем один из союзов у Тереховой сложился с иностранцем, что не особо поощряли во времена СССР. В 1966 году на съемочной площадке фильма «Бегущая по волнам» актриса увлеклась экранным партнером из Болгарии Саввой Хашимовым. Звезда советских картин без памяти влюбилась в мужчину, но тот уже был женат.

Впрочем, этот факт Терехову не смутил. У пары разгорелся страстный роман, свидетелями которого были все их коллеги.

А вскоре актриса заявила избраннику о своей беременности. Хашимову ничего не оставалось, кроме как оформить развод с законной женой и повести под венец любовницу.

В 1967 году Терехова родила дочку Анну. Но появление красавицы-малышки не уберегло пару от расставания, которое случилось уже через пару лет. Поговаривали, что Хашимов надеялся перевезти семью в Болгарию, но актриса наотрез отказалась покидать СССР.