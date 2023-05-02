Женатый Бондаренко оказался в объятиях известной певицы: кадры уже облетели Сеть

Вот уже несколько лет Станислав Бондаренко счастливо женат на модели Аурелии Алехиной. Супруги воспитывают двух дочерей, Алексию и Макаэлу, и считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Но один из недавних проектов артиста заставил поклонников беспокоиться о браке звезды экрана.

Дело в том, что Бондаренко снялся в клипе Ольги Бузовой «Верни», который она недавно опубликовала на своем YouTube-канале. В музыкальном видео знаменитости играют роли случайных знакомых, которые влюбляются друг в друга.

Артисты настолько естественно сыграли влюбленных героев, что поклонники заподозрили их в романе. В комментариях под роликом можно увидеть десятки сообщений, в которых фанаты пытаются уличить Бондаренко и Бузову в тайном романе.

«Какая красивая история», «Как вы хорошо смотритесь вместе», «Как же они подходят друг другу», — удивляются поклонники.

Артисты при этом пока никак не прокомментировали видео. В своих социальных сетях они игнорируют провокационные вопросы пользователей Сети и не обсуждают свои отношения вне съемочной площадки.