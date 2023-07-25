Женатый Бондарчук завел любовницу прямо на съемках: вряд ли его кто-то осудит, и вот почему

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева были вместе 35 лет и воспитали двоих детей, дочь Алену и сына Федора. Знаменитости считались одной из самых крепких пар советского кино, однако далеко не все знали, как именно начались их отношения.

Дело в том, что роман Бондарчука с актрисой начался во время съемок фильма «Отелло». Но в тот период постановщик был женат на актрисе Инне Макаровой. Их отношения с супругой были настолько счастливыми, что Макарова первое время не могла поверить, что муж может ей изменять.

Когда слухи оказались правдой, звезда экрана выставила Бондарчука из дома. Она не дала ему ни единого шанса извиниться и вернуться в семью. А сам режиссер за это время понял, что чувства к Скобцевой не мимолетное увлечение. И в итоге остался жить с артисткой, а мужем и женой они стали в 1959 году, прожив вместе до смерти артиста в 1994 году.