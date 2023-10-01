Женатым не смотреть: Пегова оголила пышные прелести на пляжном фото
Такое декольте никого не оставит равнодушным.
Ирина Пегова всего одним снимком разделила мужчин и женщин на два лагеря. Первые восхитились популярной артисткой, а вторые буквально ее возненавидели.
На пляже блондинка времени даром не теряла. Актриса знает свои выигрышные ракурсы. Облачившись в бикини и изобразив эффектную позу, она сделала несколько кадров, выставив напоказ все свои прелести.
Все внимание фолловеров было обращено на пышную грудь знаменитости. И если представителям сильной половины человечества зрелище пришлось по душе, то прекрасным дамам едва ли удалось скрыть свою зависть.
«Сделай еще такие фотографии. Очень красиво», «Замечательная женщина», «Вот это сосуды с молоком», — написали звезде экрана представители противоположного пола.
А вот от женщин комплиментов ждать не приходилось.
«Кошмар. Умнее ничего не могла придумать, так раскорячиться», — заметила одна из подписчиц.