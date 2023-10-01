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Женатым не смотреть: Пегова оголила пышные прелести на пляжном фото

1 октября 2023 14:00
Женатым не смотреть: Пегова оголила пышные прелести на пляжном фото

Такое декольте никого не оставит равнодушным.

Ирина Пегова всего одним снимком разделила мужчин и женщин на два лагеря. Первые восхитились популярной артисткой, а вторые буквально ее возненавидели.

На пляже блондинка времени даром не теряла. Актриса знает свои выигрышные ракурсы. Облачившись в бикини и изобразив эффектную позу, она сделала несколько кадров, выставив напоказ все свои прелести.

Все внимание фолловеров было обращено на пышную грудь знаменитости. И если представителям сильной половины человечества зрелище пришлось по душе, то прекрасным дамам едва ли удалось скрыть свою зависть.

«Сделай еще такие фотографии. Очень красиво», «Замечательная женщина», «Вот это сосуды с молоком», — написали звезде экрана представители противоположного пола.

А вот от женщин комплиментов ждать не приходилось.

«Кошмар. Умнее ничего не могла придумать, так раскорячиться», — заметила одна из подписчиц.

Женатым не смотреть: Пегова оголила пышные прелести на пляжном фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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