Женат и живет за границей: что известно об отце ребенка Марго Овсянниковой из «Дома-2»

Многие участники скандального реалити-шоу «Дом-2» даже после ухода с проекта не перестают удивлять публику. Они делятся с поклонниками подробностями личной жизни и не боятся осуждения. Раньше так поступала и Марго Овсянникова, но с появлением в ее жизни загадочного мужчины все изменилось.

Выяснилось, что он живет на Кипре и является состоятельным бизнесменом. Девушка даже родила от него сына, но так и не познакомила возлюбленного со своей аудиторией.

И на то есть свои причины.

Предприниматель раньше встречался с подругой Марго. А бывшая участница «Дома-2» сама искала встречи с мужчиной, чтобы попросить средств для продвижения своей музыкальной карьеры. Когда она все таки познакомилась с будущим отцом своего ребенка, то поняла, что между ними есть химия. Тогда бизнесмен бросил свою избранницу и закрутил роман с Овсянниковой.