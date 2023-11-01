Женам лучше убрать мужей от экрана: Андреева опять снялась почти голой в бане

Трудно поверить, что Екатерине Андреевой уже 57 лет. Многие сверстницы телеведущей давно махнули на себя рукой, примерив роль милых бабушек, но эта нестареющая брюнетка не собирается сдаваться. Звезда активно путешествует и всегда делится с поклонниками кадрами из очередных поездок.

Сейчас Андреева отдыхает на греческом острове Родос после тура по латиноамериканским Перу и Эквадору. Осмотрев достопримечательности этого райского места, ведущая решила расслабиться в СПА. Знаменитость опубликовала снимок из бочки, в которую красотка погрузилась в одном бикини. Снимок произвел фурор в соцсетях.