Жена звезды СССР родила одновременно с любовницей: обомлеете, увидев счастливого отца

Иногда советским кинозвездам приписывали качества характера, которыми они вовсе не обладают. Так, Юрия Яковлева благодаря некоторым его ролям считали интеллигентным мужчиной, верным своему выбору. Но актер и сам признавался, что не мог устоять перед красивыми женщинами. А история его первого брака является этому наглядным подтверждением.

Супругой артиста стала студентка медицинского вуза, с которой он довольно быстро стал делить общий быт. Со стороны пара выглядела очень крепкой, и в конце концов Кира забеременела. В 1961 году на свет появилась дочь Алена. Но в этот год Юрий Васильевич стал отцом еще раз.

Любовница актера Екатерина Райкина родила от него сына Алексея. Перед мужчиной встал выбор, и он решил расстаться со своей законной супругой. Впрочем, брак ловеласа с дочерью известного сатирика не принес ему счастья и продлился всего лишь три года.