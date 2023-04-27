Жена звезды СССР родила одновременно с любовницей: обомлеете, увидев счастливого отца
Семейная пара лишь казалась крепкой.
Иногда советским кинозвездам приписывали качества характера, которыми они вовсе не обладают. Так, Юрия Яковлева благодаря некоторым его ролям считали интеллигентным мужчиной, верным своему выбору. Но актер и сам признавался, что не мог устоять перед красивыми женщинами. А история его первого брака является этому наглядным подтверждением.
Супругой артиста стала студентка медицинского вуза, с которой он довольно быстро стал делить общий быт. Со стороны пара выглядела очень крепкой, и в конце концов Кира забеременела. В 1961 году на свет появилась дочь Алена. Но в этот год Юрий Васильевич стал отцом еще раз.
Любовница актера Екатерина Райкина родила от него сына Алексея. Перед мужчиной встал выбор, и он решил расстаться со своей законной супругой. Впрочем, брак ловеласа с дочерью известного сатирика не принес ему счастья и продлился всего лишь три года.