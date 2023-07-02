Жена звезды «Аншлага» мало кому пришлась по вкусу: изъян только один (фото)

Комик Карен Аванесян встретил свою супругу еще в 2000 году. Артист пришел в салон красоты подстричься и не смог отвести глаз от красавицы Нонны. Взаимностью девушка не отвечала и долгое время рассматривала его только в качестве друга.

До встречи с Аванесяном она уже успела побывать замужем и воспитывала двоих детей, поэтому боялась доверить свое сердце новому мужчине. На ухаживания ушло десять лет. Поначалу Нонна сомневалась, что обаятельный комик может быть серьезным и надежным партнером по жизни. Но Карену удалось доказать, что его сценический образ имеет мало общего с настоящим человеком. В 2010 году Нонна и Карен поженились. Они провели целых три свадьбы: в Израиле, России и Армении.

Выбор артиста одобрили не все. Нонна намного моложе Карена, а выглядит так хорошо, что, кажется, годится ему даже не в дочери, а во внучки. Но пару это никогда не смущало, они счастливы в браке уже 13 лет.