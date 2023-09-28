Жена Жигунова в бешенстве от сравнений с Заворотнюк: очевидное не скроешь (фото)
Актер нашел замену бывшей.
После расставания с Анастасией Заворотнюк Сергей Жигунов вернулся к Вере Новиковой, которую когда-то бросил ради знойной брюнетки. Но состариться вместе паре не суждено. Как только актер нашел копию экс-возлюбленной, то вновь удрал от законной супруги.
Звезда экрана счастлив рядом с Викторией Ворожбит. Журналистке не удалось избежать внимания журналистов, и дело не только в том, что она стала новой женой знаменитости.
Многих россиян позабавило поразительное сходство избранницы артиста с «прекрасной няней». По мнению подавляющего большинства, у двух женщин один типаж — кукольное личико, большие глаза, пухлые губы, темные волосы.
Интернет-пользователи посчитали нужным сообщить Ворожбит, что та сильно напоминает им Заворотнюк. Но Виктория от таких сравнений пришла в бешенство и попыталась отрицать очевидное.
«Я похожа на себя и на маму с папой», — заявила она в своих социальных сетях.
Правда, переубедить народ не получилось.