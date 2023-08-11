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Жена Жигунова сделала пластику и стала копией Заворотнюк: попробуйте найти отличия

11 августа 2023 17:15
Жена Жигунова сделала пластику и стала копией Заворотнюк: попробуйте найти отличия

Двое из ларца, одинаковы с лица.

Сергей Жигунов болезненно переживал расставание с Анастасией Заворотнюк, ради которой ушел от жены Веры Новиковой. А вскоре актер повстречал полную копию «прекрасной няни», на которой поспешил жениться.

Вот уже несколько лет звезда экрана счастлив в браке с Викторией Ворожбит. Поклонников удивляет поразительное сходство журналистки с бывшей пассией ее мужа. А эксперты и вовсе твердят, что избранница Жигунова сделала не одну пластическую операцию.

Предполагается, что Ворожбит меняла форму носа и увеличивала губы. Это помогло ей стать полной копией красавицы Заворотнюк. Глядя на фото Виктории и Анастасии, найти отличия не так-то просто. И вряд ли это обычное совпадение.

Тем временем многие уверены, что Жигунов так и не забыл сердцеедку Заворотнюк. Хотя сам артист предпочитает не говорить публично о своей бывшей.

Жена Жигунова сделала пластику и стала копией Заворотнюк: попробуйте найти отличия
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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