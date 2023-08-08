Жена Жигунова похудела вдвое: ее метод многие раскритикуют

С 2021 года Сергей Жигунов живет в браке с Викторией Ворожбит. С первых дней семейных отношений журналистка тут же взялась за преображение супруга: актер сбросил лишние килограммы благодаря физической активности и диете. Но вот сама Ворожбит такими убедительными результатами по поводу своей фигуры долгое время похвастаться не могла.

Лишь на днях она продемонстрировала в соцсетях результаты стремительного похудения. Комментаторы отметили, что формы жены Жигунова уменьшились чуть ли не вдвое. И поклонники тут же начали интересоваться у Ворожбит способами борьбы с лишним весом. Но оказалось, что ни здоровый образ жизни, ни диеты так и не помогли супруге актера.

Ей пришлось подключать «тяжелую артиллерию», которую большинство не одобряет из-за возможных последствий для организма. Ворожбит принимала специальные таблетки для снижения веса.