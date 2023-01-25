Жена Высоцкого с Луи де Фюнесом в одном кадре: такого вы точно не видели

Свою блистательную карьеру актер Луи де Фюнес начал в 40-х. Через десять лет он снялся в одном фильме с будущей звездой кино и женой Владимира Высоцкого Мариной Влади. Но об этом мало кто знает.

Актриса получила главную роль в экранизации сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Малоизвестная картина вышла в 1954 году, и ее режиссером выступил Жан Бодель. На тот момент Влади исполнилось всего 16 лет. Де Фюнес тогда уже был опытным актером, но появлялся он преимущественно в эпизодах. В далеких 50-х никто из зрителей не мог и догадаться, что они видят в одном кадре будущих звезд мирового кино.

В сказке «Спящая красавица» Луи сыграл роль астролога. Кадры из фильма наглядно демонстрируют, что уже тогда харизматичный артист вовсю использовал свою богатую мимику.

Влади начала свою актерскую карьеру в 11 лет. Она снялась в фильме «Летняя гроза», а затем вместе с сестрой играла в театре. Марине часто давали роли славянских девушек, ведь у актрисы русское происхождение. Спустя несколько лет она стала кинозвездой и покорила сердце легендарного советского барда Владимира Высоцкого.