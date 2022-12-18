Жена выше мужа на метр: эта необычная пара удивляет людей по всему миру (фото)

Публика до сих пор не верит в искренность супругов.

Шон Стивенсон построил карьеру как мотивационный спикер. Несовершенный остеогенез, из-за которого его кости невероятно хрупки, а сам он вынужден передвигаться на инвалидной коляске, не помешал ему стать известным и успешным оратором. Однако наибольшую славу он заработал благодаря своей личной жизни, ведь его избранница Минди Нисс практически на метр выше его.

Будущих супругов в 2009 году познакомил их общий друг. С первых дней отношений влюбленные сталкивались с осуждением публики, ведь многие были уверены, что Минди встречается с Шоном только из-за денег.

На самом же деле необычная пара искренне любит друг друга. Они неоднократно признавались, что счастливы вместе и не обращают внимание на разницу в росте и другие различия.

«Я счастлив быть мужем Минди. Не проходит и дня, чтобы я не сказал ей, что люблю», — рассказывал в одном из интервью Шон.

О своей жизни муж и жена рассказывают в социальных сетях. Как отмечают поклонники, своим примером они доказали, что у настоящих чувств нет преград.