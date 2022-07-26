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Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве

26 июля 2022 16:45
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве

Поклонники переживают за состояние знаменитости.

Марина Юдашкина оставила своего супруга в одиночестве, несмотря на болезнь. Вот уже несколько недель она проводит в компании дочери в Гонконге.

Не так давно наследница модельера Галина родила дочь Агату-Ариеллу. В честь радостного события супруга дизайнера отправилась в Гонконг, где уже несколько лет живет их дочь, чтобы поздравить ее с пополнением. При этом, как оказалось, мужа Марина решила оставить дома, несмотря на его серьезную болезнь.

Как отметили поклонники, они предполагали, что супруга дизайнера вернется как можно раньше обратно в столицу, однако она не собирается приезжать обратно. В своих социальных сетях Юдашкина регулярно делится кадрами со своей дочерью и внучкой, из-за чего заставляет волноваться пользователей Сети. Многие даже осуждают знаменитость за столь долгое отсутствие.

Сама Юдашкина при этом не реагирует на критику подписчиков.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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