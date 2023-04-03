Жена Венцеслава из «Дома-2» раскрыла жуткую правду о браке: россиянки будут в шоке

Венцеслав Венгржановский стал одним из самых скандальных героев «Дома-2». За время участия в проекте он регулярно привлекал к себе внимание, а после — шокировал публику неожиданным браком с Дарьей Некрасовой. Поклонники внимательно следили за личной жизнью кумира, которая, как оказалось, трещала по швам.

По признанию самой Дарьи, спустя три года совместной жизни она приняла решение расстаться со своим избранником. Причиной развода стали поведение Венцеслава и его взгляды на жизнь. Звезда экрана отказывался работать и жил в доме своей тещи практически впроголодь.

«Состояние безработного для него было нормальным... Друзья и знакомые предлагали ему куда-то устроиться, но дольше нескольких месяцев он нигде не продержался», — цитирует слова Дарьи «Комсомольская правда».

Помимо этого, герой «Дома-2» ревновал избранницу, из-за чего они регулярно ссорились. В итоге Дарья не смогла терпеть поведение мужа и в ближайшее время планирует начать новую самостоятельную жизнь.