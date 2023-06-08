Жена Валдиса Пельша восхитила естественной красотой: а ей уже за 50

Открытый и разговорчивый Валдис Пельш — образ, к которому мы все так привыкли. Однако когда речь заходит о личной жизни, то он сразу же становится полной своей противоположностью. Его жена Светлана Пельш (Акимова), как и сам телеведущий, не любит распространяться о себе и о личном. Но кое-что все же удается узнать.

Например, что Светлана умудряется великолепно выглядеть, несмотря на свой возраст. А ведь ей уже предположительно за 50 — в этом возрасте мало кому удается сохранять цветущий вид и моложавость. Но Светлане то ли повезло с генетикой, то ли это результат тщательного многолетнего ухода за собой. Результат, как говорится, налицо. Супруга Валдиса Пельша способна затмить своей красотой многих 30-летних.

Но красота — это не единственное достоинство, которым она может с полным правом гордиться. Известно также, что она прекрасная мать и жена. А кроме того, умудряется при этом быть успешной бизнес-леди. Уже долгие годы она руководит элитным столичным бюро по найму персонала. Ее бизнес не просто процветает, а растет. Так что смело можно утверждать, что Валдису с супругой очень повезло, ведь ему досталась и умница, и красавица.