Жена Турецкого тайно родила в 41 год и исчезла: кто заставил решиться на отчаянный шаг

Марина Могилевская стала известной благодаря сериальному хиту «Марш Турецкого». Здесь она исполнила роль жены главного героя. Позднее она снялась в лентах «Московские окна» и «Русские амазонки».

Вскоре Могилевская стала востребованной актрисой и любимицей многих мужчин. Но, несмотря на успех у противоположного пола, Марина Олеговна не испытала счастья в личной жизни.

В середине 90-х она впервые вышла замуж, но брак продержался недолго. Вторым супругом Могилевской стал продюсер Александр Акопов. Актриса очень хотела родить от него ребенка, однако этому не было суждено сбыться. Довольно быстро распался и этот брак.

Свою заветную мечту стать матерью артистка осуществила в 41 год. Она тайно родила дочку Марию, которую окружила любовью и заботой. Имя отца девочки Могилевская не называла.

После появления наследницы Марина Олеговна с головой погрузилась в материнство и почти исчезла с экранов. Дочь невольно «заставила» мать бросить кино и посвятить свою жизнь домашнему очагу.