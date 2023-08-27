Жена Светлакова из «Наша Russia» стала невероятной красоткой (фото)

Сатирическое скетч-шоу «Наша Russia» задержалось на экранах на пять сезонов. До сих пор многие зрители засматриваются старыми выпусками программы, на которые иногда натыкаются в Сети.

Такой интерес связан с талантом сценаристов, а также юмором и яркими амплуа исполнителей главных ролей Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. Но в сценках снимались и другие актеры, многие из которых незаслуженно забыты.

Например, Юлия Сулес часто играла экранную жену персонажа Светлакова, который любил сидеть перед телевизором и говорить с экраном. В кадре артистка появлялась в не самом опрятном виде — без макияжа, в растянутом халате, с полотенцем на голове.

А ведь в реальной жизни Сулес довольно привлекательная женщина. Это доказывают снимки с очередных съемок, появившиеся недавно в Сети. На фото улыбающуюся звезду «Нашей Russia» невозможно узнать: она кажется настоящей красоткой в черном платье с элегантной укладкой и классическим макияжем.