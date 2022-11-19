Жена стала инвалидом после родов: трагедия Абдуллы из «Белого солнца пустыни»

Грузинский красавец Кахи Кавсадзе сыграл в театре и кино несколько сотен запоминающихся ролей, но все равно почти для всех навсегда остался легендарным Черным Абдуллой из «Белого солнца пустыни». После премьеры фильма актера окружали десятки девушек, стремившихся попасть в его «гарем». А Кахи Давидович не мыслил своей жизни без любимой жены Беллы, на которую обрушилась беда.

На пятом месяце беременности вторым ребенком Белла вдруг заболела воспалением легких, которое перенесла на ногах, отказавшись от лекарств. После родов актрисе стало трудно ходить, у нее начали отказывать ноги. А вскоре врачи поставили страшный диагноз: инфекционное заболевание нервных окончаний.

В итоге из 26 лет совместной жизни Белла больше двадцати лет провела в инвалидном кресле. А Кахи Давидович из всех своих зарубежных поездок привозил самые дорогие лекарства, пытаясь поставить любимую на ноги. Но, к сожалению, болезнь была непреклонна. В 1992 году актрисы не стало.

Сейчас именем народной артистки Грузии Беллы Мирианашвили названа одна из улиц в Тбилиси. А Кахи Кавсадзе так и пронес сквозь всю свою жизнь один образ любимой женщины — вплоть до самой смерти весной 2021 года.