Жена спилась в одиночестве, оставив ребенка: как сейчас живет красавчик из «Татьяниного дня»

Карьера Кирилла Сафонова в кино складывалась непросто. Звезда «Татьяниного дня» не сразу пришел к оглушительному успеху.

Сафонов рано обзавелся женой Еленой и дочкой Анастасией – в 90-е артист вместе с семьей уехал в Израиль работать в театре «Гешер». В этой жаркой стране актер делал свои первые шаги в фильмах и сериалах. Но приехав в Москву с картиной «Полурусская история», Кирилл Сафонов решил остаться в столице – с женой он к тому времени уже развелся.

Судьба супруги Сафонова сложилась трагически.

Елена повторно вышла замуж, но брак распался из-за пристрастия женщины к алкоголю. В 42 года Елена умерла.

В 2009 году Кирилл Сафонов познакомился в клубе с солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Уже спустя год молодые люди сыграли свадьбу. У супругов долго не получалось завести ребенка, но в 2019-м году Савельевой все же удалось родить здорового мальчика по имени Леон.

Сафонов и по сей день активно снимается в кино, ведь ему нужно обеспечивать семью и построить достойное будущее для маленького сынишки. Не забывает он и о взрослой дочери, живущей в США.