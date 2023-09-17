Жена Шатунова записала срочное обращения к россиянам: касается сбора денег на памятник

В прошлом году ушел из жизни Юрий Шатунов. Кончина экс-солиста группы «Ласковый май» стала шоком для россиян. Проводить певца в последний путь пришло свыше 10 тысяч человек. Поклонники до сих пор не могут оправиться после трагедии — этим решили воспользоваться злоумышленники.

В честь 50-летия Шатунова на его могиле в Москве появился красивый памятник работы скульптора Виктории Тищенко. Фанаты стали говорить о необходимости разместить еще один монумент на родине исполнителя — в Башкирии. В соцсетях даже запустили сбор средств на увековечивание памяти звезды.

Однако семья Шатунова опровергает установку нового памятника. Высказаться пришлось вдове покойного Светлане Георгиевне. «Все сборы, которые проводятся сейчас, являются мошенническими и никакого отношения к сбору средств на памятник не имеют», — говорится в официальном обращении.