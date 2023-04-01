Жена сбежала в рваной одежде: от выходки Смоктуновского волосы встанут дыбом

Первой женой Иннокентия Смоктуновского стала Римма Быкова. Актер был так влюблён в свою супругу, что житейские проблемы его вовсе не смущали. Он думал лишь о своей любви к избраннице и театру.

Но бытовые трудности и скромная зарплата все же давили на девушку, которая уже через пять лет брака окончательно устала от своего мужа и чувствовала раздражение всякий раз, когда смотрела на него. Поэтому артистка решила вновь испытать удачу в любви и стала флиртовать со своими коллегами.

Смоктуновский не мог избавиться от своих чувств и продолжал любить Быкову. Но он не мог заглушить чувство ревности и однажды разбросал все ее вещи, а платья изрезал почти в клочья. Девушка была шокирована таким поступком. Однако она не планировала возвращаться к мужу и демонстративно пошла на свидание с другим. Тогда Иннокентий с кулаками набросился на нового избранника Риммы. В результате драки проводилось даже заседание профкома, после которого мужчина ушёл из театра.