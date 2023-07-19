Жена родила от бывшего? Маликов раскрыл правду о родстве с дочерью

Стефания Маликова — старшая дочь певца Дмитрия Маликова. Девушка пробовала себя в певческой карьере, а сегодня ведет свой блог и мечтает стать известным дизайнером. За каждым ее шагом пристально следит пресса, но только недавно стало известно, что отцовство Маликова при рождении девочки было под вопросом.

Историю появления Стеши на свет Дмитрий и Елена Маликовы рассказали на шоу «Света вокруг света». Оказалось, государственные органы посчитали девочку дочерью бывшего мужа Елены. Женщина оформила с ним официальный развод, но не поставила себе в паспорт печать о расторжении брака, посчитав это неважным.

В ЗАГСе предложили оформить новорожденную девочку только на маму, а певцу потом пришлось бы официально удочерить Стешу. Чтобы избежать ненужных формальностей, Маликов спросил, нельзя ли им сразу расписаться. Перед просьбой любимого певца работницы ЗАГСа не устояли и позволили молодым родителям зарегистрировать брак, а Стефания сразу получила фамилию отца.