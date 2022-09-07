«Жена решила»: Маликова вынудили покинуть дом, в котором он прожил 30 лет

Дмитрий Маликов отреагировал на слухи о разладе в своей семье. Артист честно признался журналистам, что изменилось в его совместной жизни с супругой Еленой.

В первую очередь музыкант поспешил уточнить, что все разговоры о его конфликтах с женой не более чем выдумки. По уверению звезды, они с возлюбленной по-прежнему счастливы вместе. Раскрыл артист и секрет взаимопонимания со своей избранницей.

Оказалось, что исполнитель никогда не перечит жене и беспрекословно выполняет любые ее указания. Например, недавно Елена вынудила мужа покинуть дом, в котором он прожил 30 лет. Все потому, что пассия Маликова захотела сменить обстановку, а исполнитель, как и всегда, исполнил желание любимой.