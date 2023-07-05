Жена Преснякова выбрала самый неудачный купальник: испортил идеальную фигуру

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская любит пощеголять на пляже в интересных купальниках. На ее фотографиях из отпуска можно заметить и яркие анималистические принты, и этнические мотивы, и классический розовый бикини. Кажется, к выходу на пляж певица готовится не меньше, чем к посещению красных дорожек и светских мероприятий.

Но несмотря на такой обширный гардероб, далеко не всегда Наталья выбирает удачные наряды для пляжа. А некоторые ее купальники можно назвать просто настоящим модным провалом. Слитный купальник, украшенный принтом «огурец» уничтожает все изгибы и без того не самой фигуристой артистки.

Опасность слитных купальников в том, что они не всегда выгодно смотрятся на стройных девушках. Та же модель подошла бы Подольской намного удачнее, если бы девушка не увлекалась нестандартными принтами, а выбрала более спокойную расцветку.