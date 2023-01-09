Жена отсудила кошку у американского миллионера: его месть повергнет в шок

Нередко расставания богатых пар оборачиваются целой эпопеей. Яркий пример — Мелинда Гейтс, отсудившая у супруга Билла баснословную сумму. Но эта цифра далеко не самая рекордная за всю историю.

Так, в 2016 году миллиардер Билл Гросс развелся со своей супругой Сью. Они прожили вместе 30 лет, но, несмотря на этот солидный срок, расстаться полюбовно у них не получилось. Банально, но причиной грандиозного скандала стал вопрос раздела имущества.

По итогам бракоразводного процесса Билла вынудили заплатить бешеную сумму в размере 1,3 млрд долларов, что больше половины всего состояния Гросса. После этого его имя навсегда вычеркнули из списка Forbes. Кроме того, мужа заставили отдать жене трех кошек, хоть он отчаянно боролся за одну из любимиц.

Это стало последней каплей в чаше его терпения, и Билл решил мстить экс-жене. Олигарх нанял специальных людей, чтобы они распространили жуткое зловоние в особняке Сью. В ход пошли вонючие спреи и бутылки с пахучими веществами, а в вентиляционные люки «наемщики» положили гнилую рыбу. Месть удалась, но не без последствий — оскорбленная супруга подала на бывшего в суд.