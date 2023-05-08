Жена отказалась взять фамилию известного юмориста: причина вызовет улыбку

Аркадий Инин прославился как драматург. Он написал сценарии для многих популярных картин, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Русский бизнес», «Маяковский. Два дня». Кроме того, юморист является создателем передачи «Вокруг смеха».

Инин реализовал себя не только как талантливый сценарист, но и как примерный семьянин. Со своей женой Инной Ивановой Аркадий Яковлевич прожил душа в душу 60 лет, вплоть до самой смерти супруги.

Не все знают, что своей фамилией драматург обязан жене. Изначально он был Гуревич, но после женитьбы выбрал псевдоним Инин — по имени своей супруги. Иванова отказалась брать новую фамилию мужа, объяснив свое решение всего одной фразой:

«Инна Инина — это уж слишком даже для жены юмориста».

В 2021 году Иванова скончалась. С тех пор Инин так и не пришел в себя и даже потерял интерес к жизни. А через полгода после ухода супруги драматургу поставили неутешительный диагноз «онкология».

Не так давно Аркадий Яковлевич пережил еще одни удар — внезапно ушел из жизни его младший сын Константин. Сегодня старший наследник драматурга и его внуки всячески поддерживают Инина и занимаются его лечением. Но по сей день сценарист живет лишь воспоминаниями об обожаемой супруге.