Жена осталась не у дел: не поверите глазам, увидев любимую женщину Гайдая (фото)

Леонид Гайдай 40 лет прожил со своей законной супругой — Ниной Гребешковой. Но была у именитого режиссера и другая любимая женщина, значение которой в его жизни трудно переоценить.

Кинодела связывали особые отношения с известной актрисой Натальей Крачковской. Именно ее Гайдай считал своим главным талисманом. Все началось с того, что режиссер позвал артистку на роль мадам Грицацуевой в фильм «12 стульев». Та сначала обиделась на то, что ей предложили воплотить героиню с «арбузными грудями, носом-обухом и мощным затылком», но впоследствии все же согласилась.

Тогда знаменитость вряд ли догадывалась о том, что впереди ее ждет долгое и плодотворное сотрудничество с Леонидом Иовичем. Гайдай снимал Крачковскую чуть ли не в каждой своей картине, совершенно позабыв о жене. Гребешкова, которая тоже была актрисой, осталась не у дел. Работать с ней на одной съемочной площадке режиссер явно не хотел.