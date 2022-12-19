Жена обо всем знала: правду о «тайных» романах Юрия Никулина предали огласке

Юрий Никулин — редкий пример актера, который женился лишь один раз. Его избранницей стала Татьяна Покровская. Несмотря на то, что супруги прожили вместе всю жизнь, счастливым их брак назвать трудно.

Эта история любви не обошлась без предательства. Артист всегда был окружен красивыми женщинами, но самой необычной и яркой из них оказалась его личный доктор и экстрасенс Виктория Виклюк. Их отношения вышли за рамки рабочих, о чем вскоре стало известно широкой общественности. Дошли эти сведения и до Покровской.

«Когда узнала, что муж загулял с личным доктором, пить начала страшно», — предала огласке правду о «тайном» романе Никулина и участи его законной жены цирковая артистка Людмила Москалева.

Между тем сама Виклюк уверяла, что главной женщиной в жизни Никулина была вовсе не она и уж тем более не его супруга.