Это нож в спину: Милляр доверился жене, а она растоптала его и унизила на весь СССР

Георгий Милляр заслужил свою репутацию выдающейся советской звезды благодаря сказкам Александра Роу. Только у актера получалось талантливо играть роли разной нечисти, мастерски перевоплощаясь в любой сложный образ. Причем удавались ему даже женские героини.

Но пока карьера артиста шла в гору, его личная жизнь оставляла желать лучшего. До 30 лет он предпочитал жить с матерью, а потом его чуть ли не насильно женили в театре на реквизиторше Маргарите Самойловой. Так коллеги решили устроить личную жизнь стеснительного Милляра.

Вот только супруга не была верна актеру и вскоре объявила ему о беременности. Для артиста новость стала шоком, ведь он детей иметь не мог.

Исполнитель роли Бабы-Яги поспешил разорвать отношения с предательницей. Из мести женщина распустила слухи о его наклонностях, чем подставила звезду. Облитого грязью Милляра даже вызывали на допрос в НКВД, где он пробыл две недели.

После развода актер как огня боялся женщин и опасался новых измен. Только в пожилом возрасте он осмелился жениться на ровеснице-соседке.