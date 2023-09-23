Жена не помеха: известная актриса стала новой возлюбленной Яглыча

Вот уже восемь лет Владимир Яглыч строит отношения с Антониной Паперной. Артисты воспитывают двоих детей, Еву и Даниила, и, как утверждают СМИ, не так давно тайно сыграли свадьбу. И этот роман, как оказалось, совсем не влияет на выбор ролей знаменитости.

Так, в предстоящей романтической комедии «Любви не бывает» Яглыч станет возлюбленным Ани Чиповской. Создатели скрывают сюжет истории и пока даже не представили трейлер ленты. Но, судя по опубликованным первыми кадрам, зрителей ждет история любви со множеством пикантных эпизодов, в которых будут задействованы Яглыч и Чиповская.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Фикс, который известен публике по комедиям «Свингеры» и «Моя ужасная сестра». Помимо главных артистов в картине также снимутся Евгений Михеев и другие знаменитости, а в прокат ромком выйдет 7 марта следующего года.