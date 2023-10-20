Жена не останавливала: Гайдай вытворял с молодыми актрисами такое, что оторопь берет

Леониду Гайдаю не удалось сохранить свое честное имя. Пусть и не сразу, но все же ужасная правда о домогательствах именитого режиссера вышла наружу. Оказалось, он вовсю пользовался своим положением.

Наталья Варлей выпустила книгу, в которой описала вопиющий инцидент, произошедший во время съемок «Кавказской пленницы». Однажды постановщик провожал актрису до ее номера и без приглашения зашел в комнату. Парочку застукала жена киношника Нина Гребешкова. Молодая брюнетка, растерявшись, выдала, что говорит с Гайдаем о работе, после чего его супруга ушла, не сказав ни слова.

Между тем режиссер, вместо того чтобы отправиться вслед за своей избранницей, остался и попытался поцеловать артистку. Но та его оттолкнула и выгнала прочь, за что впоследствии поплатилась. Мастер комедийного жанра решил, что звезда не будет озвучивать свою героиню — эту работу он поручил Надежде Румянцевой.

Уже после смерти Леонида Иовича его вдова едко прокомментировала откровения Варлей.