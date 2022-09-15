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Жена молчать не стала: как на самом деле выглядит сейчас онкобольной Юдашкин

15 сентября 2022 17:30
Жена молчать не стала: как на самом деле выглядит сейчас онкобольной Юдашкин

Поклонники внимательно следят за состоянием знаменитости.

Вот уже несколько лет Валентин Юдашкин борется с раком. Модельер старается не рассказывать, как проходит лечение, поэтому публике приходится догадываться о его состоянии лишь по фотографиям. Например, не так давно в социальных сетях его жены Марины появился их совместный снимок, который привлек внимание пользователей Сети.

В кадре супруги позируют вместе на веранде их загородного дома. Как отметили фанаты, Юдашкин выглядит седым и чересчур худым на фотографии. Некоторые даже признались, что снимок заставил их еще больше беспокоиться о здоровье модельера.

Жена молчать не стала: как на самом деле выглядит сейчас онкобольной Юдашкин

«Как вы похудели», «Надеюсь, у вас все хорошо», — пишут подписчики.

Другие же поклонники не заметили ухудшений. Они пожелали скорейшего выздоровления знаменитости и не поскупились на комплименты.

«Какие вы красивые и стильные, прекрасная пара», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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