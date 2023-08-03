Жена Михайлова пошла ва-банк: сверкнула внушительной грудью в смелом декольте

Певец Стас Михайлов покорил миллионы женских сердец своими романтичными композициями, но его сердце давно занято. В 2006 году он познакомился с красавицей Инной Канчельскис. Тогда девушка была еще замужем, что не помешало певцу влюбиться в нее без памяти. Спустя несколько лет они поженились и с тех пор не расстаются. Даже с лишним весом Инна и Стас решили бороться вместе.

Отказавшись от жирного и сладкого, чета Михайловых смогла скинуть 15 килограммов на двоих. Постройневшая Инна стала выбирать более смелые наряды и нередко щеголяет на публике с глубоким декольте. Ее новые фото в социальных сетях вызвали бурную реакцию публики.

В следующем году Инне исполняется 50 лет, но поверить в это невозможно. На лице женщины нет ни единой морщинки, а ее коже могут позавидовать и 30-летние. Неудивительно, что женщина предпочитает открытые платья — такой красотой нельзя не похвастаться.