Жена Максимуса из «Гладиатора» оказалась не так проста: как она попала в фильм

В 2000 году на экраны вышел фильм «Гладиатор», имевший сумасшедший успех. Пять «Оскаров», два «Золотых глобуса», BAFTA и «Выбор критиков» — картина собрала целый ворох премий, а мастерство Ридли Скотта отметили на международном уровне. Главные роли в ленте исполнили Рассел Кроу и Хоакин Феникс. А образ жены центрального героя Максимуса примерила на себя актриса из Коста-Рики Джианнина Фасио.

Оказалось, что женщина попала в фильм не просто так. К тому моменту она уже состояла в романтических отношениях с Ридли Скоттом и появлялась в каждом его фильме, начиная с 1996 года. Несмотря на длительную связь, режиссер оформил брак с актрисой только в 2015 году. Как ни странно, с тех пор большинство картин мужа Джианнина обходит вниманием. И, как считают интернет-пользователи, зря, ведь в свои 67 лет она отлично выглядит.